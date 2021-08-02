Над центром Екатеринбурга полетели парашютисты: десантники отмечают День ВДВ (ФОТО)

В Екатеринбурге десантники с самого утра начали отмечать День ВДВ. По городу уже ездят машины с флагами, ходят мужчины в тельняшках. А над Плотинкой можно заметить парашютистов, которые выполняют показательные прыжки. Основные торжества днем пройдут в ЦПКиО.

Массовых мероприятий в честь Дня ВДВ в Екатеринбурге не запланировано из-за пандемии коронавируса. Но как сообщили в Свердловской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана», утром в Храме-на-Крови прошел праздничный молебен в честь пророка Ильи. С 09:15 в Историческом сквере парашютисты выполняли показательные прыжки, которые к данному моменту уже завершились. В 11 часов пройдет торжественное возложение венков к памятнику «Черный тюльпан».

Концертов и гуляний официально не запланировано. Но по многолетней традиции десантники днем собираются встречаться в ЦПКиО, а также на Плотинке.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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