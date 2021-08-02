Треть свердловчан ходят на работу во время болезни

Почти треть жителей Свердловской области – 31% – продолжает ходить на работу, несмотря на болезнь или недомогание. Об этом говорят итоги опроса, который провели в регионе аналитики портала hh.ru. Еще 26% свердловчан рассказали, что вынуждены были работать из дома на больничном. Только 43% опрошенных, имея листок нетрудоспособности, не работали. Как выяснилось, в основном не отрываются от дел во время болезни руководители, маркетологи и пиарщики, а также бухгалтеры.

Как сообщал «Новый День», в Свердловской области суточная статистика по числу заболевших коронавирусом сейчас бьет рекорды – на прошлой неделе была взята психологическая отметка в 500 человек, у кого подтвердился диагноз, а накануне новых заболевших было 520 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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