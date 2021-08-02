В Серове будут судить мужчину, который угрожал ножом приехавшим к нему медикам

В Серове предстанет перед судом житель поселка Сосьва, который угрожал убить медиков, приехавших к нему на помощь.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел вечером 13 июня. Мужчина поссорился со своей девушкой и порезал себе предплечье. Она испугалась и вызвала скорую помощь. Через некоторое время подъехала бригада из двух женщин-фельдшеров. Но обвиняемый не хотел, чтобы ему оказывали медицинскую помощь. Он взял нож, пошел навстречу медикам, стал размахивать ножом и угрожать им убийством. Девушки восприняли угрозу всерьез. Уголовное дело направлено в Серовский районный суд для рассмотрения по существу, дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы.

Серов, Елена Владимирова

Серов. Другие новости 02.08.21

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