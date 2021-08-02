Уже 527: число новых случаев Covid-19 продолжает расти

За последние сутки в Свердловской области выявлено еще 527 новых случаев коронавируса, в том числе 153 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 108 468.

В региональном оперштабе сообщают, что состояние 842 госпитализированных оценивается как тяжелое, 500 из них находятся в реанимации, в том числе 395 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 7 185. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выписано 449 человек, всего – 100 748.

За сутки зарегистрировано 22 случая смерти больных ковидом, всего – 4 402.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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