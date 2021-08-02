Алексей Орлов ответил на вопросы о наземном метро и борьбе с коронавирусом

Мэр Алексей Орлов ответил на острые вопросы горожан в свежем номере газеты «Вечерний Екатеринбург». Больше всего людей волнуют вопросы транспорта, здравоохранения, а также дорожного ремонта.

Отвечая на вопрос о транспортной доступности отдаленных районов, в частности Новокольцовского, Алексей Орлов рассказал, что во время командировки в Москву он обсудил с главой РЖД Олегом Белозеровым проект наземного метро, которое свяжет отдалённые районы с центром. «Идею полностью поддержали. Костяком проекта, представленного на «Иннопроме-2021», станут уже существующие железнодорожные линии. Это будет закольцованное вокруг Екатеринбурга движение с радиальными ветками до ближайших станций пересадок. Что касается Новокольцовского, отмечу, что возведение района может стать ещё одним примером комплексной застройки территорий. И запланированное строительство нового жилья, и объекты Всемирных юношеских игр 2023 года, возводимые там, – всё это станет настоящим наследием для жителей нашего города», – пояснил мэр.

Отвечая на вопрос о неудовлетворительной работе общественного транспорта в вечернее время, Орлов заявил, что осенью в город прибудут 60 новых автобусов, и это позволит сократить время ожидания.

На вопрос, можно ли как-то ускорить ремонт Блюхеровского моста, Алексей Орлов ответил положительно: «Благодаря слаженным действиям мы на 2 недели раньше открыли движение по мосту на Бебеля. Ожидаем, что и путепровод на Блюхера откроем не 15 сентября, как записано в контракте, а уже 25 августа. Там есть свои технологические тонкости, связанные с необходимостью исключить колебания и удары, возникающие при прохождении автотранспорта через путепровод. Основные работы – вскрытие, демонтаж изношенных элементов и заливка их бетонной смесью – подрядчик уже выполнил. Впереди – обустройство гидроизоляции и укладка асфальта».

А вот ситуация с ремонтом улицы Викулова более сложная. «К сожалению, ремонт этого участка выполнял нерадивый подрядчик. Мы уже расторгли с ним контракт, и его ожидают заслуженные санкции. Считаю, лучше пресечь нарушения в процессе, чем принимать работу, сделанную тяп-ляп, а потом снова всё переделывать, – рассказал Орлов. – Новый контракт на ремонт Викулова подписан, его исполнит ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» (ГУДСР). В контракте отведён срок до 1 октября, но подрядчик сможет завершить работы 10 августа».

Комментируя ситуацию с распространением коронавируса в Екатеринбурге, мэр назвал ее «крайне напряжённой». «Почти каждый день фиксируются рекордные цифры заболевших. Медики сейчас работают на пределе своих возможностей. Поэтому буквально на прошлой неделе я принял решение о выделении 24 автомобилей администрации Екатеринбурга для перевозки врачей и медсестёр на «ковидные» адреса. Теперь доктора будут быстрее добираться до больных, экономить силы и время», – сообщил глава Екатеринбурга.

На вопрос о строительстве новых школ в районе Втузгородка Алексей Орлов ответил, что уже почти готова школа на 550 мест в квартале улиц Уральская – Советская – Блюхера – переулок Парковый. «Строительная готовность объекта – 99%, и в соответствии с муниципальным контрактом ввод в эксплуатацию состоится уже буквально на днях. Также за счёт средств городского бюджета разрабатывается проектная документация нового корпуса школы № 36 по улице Малышева, 134. Уже в сентябре она будет направлена на проверку в государственную экспертизу», – рассказал Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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