Мигрант получил 9,5 лет строгого режима за убийство 19-летней девушки

Гражданин одной из республик СНГ Лочинбек Низомидинов признан виновным в убийстве 19-летней Яны Смирновой. Ленинский районный суд приговорил его к 9 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима, хотя прокурор запросил 11 лет.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, убийство было совершено 28 февраля 2020 года в доме на улице Щорса в Екатеринбурге. Низомидинов, который был знаком с жертвой, устроил ей сцену ревности, избил, а потом задушил.

Позднее тело девушки было найдено в Белоярском городском округе между деревней Рассоха-3 и СНТ «Хризолитовый», на обочине автодороги, примерно на расстоянии 25-30 метров от проезжей части. Оно было засыпано снегом, грунтом и бытовым мусором. В ходе судебного следствия подсудимый вину не признавал.

Как уже сообщал «Новый День», Яну нашли не сразу. 28 февраля 2020 года она отправилась гулять с подругой. Низомидинов возил их на машине, которая была взята в аренду в качестве такси. Затем он отвез вторую девушку домой, а они с Яной продолжили кататься. Но домой девушка так и не вернулась.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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