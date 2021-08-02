С начала купального сезона на Среднем Урале утонули 67 человек

С начала купального сезона в Свердловской области утонули 67 человек, в том числе 14 детей. Все трагедии произошли в местах, не оборудованных для купания, а дети находились без присмотра взрослых.

Как сообщили в департаменте информполитики, в связи с возвращением сухой и жаркой погоды в муниципалитетах Свердловской области ведется мониторинг обстановки на водоемах. Сотрудники МЧС вместе с полицейскими и представителями органов местного самоуправления патрулируют зоны отдыха вблизи водоемов и напоминают отдыхающим о правилах безопасности на воде.

Сотрудники полиции уже составили более тысячи административных материалов за нарушение уральцами порядка в береговых зонах. Граждан наказывали за купание в запрещенных местах или в состоянии алкогольного опьянения, а также за отсутствие присмотра за купающимися детьми.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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