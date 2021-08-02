«Уральские авиалинии» привили больше половины сотрудников

В авиакомпании «Уральские авиалинии» подвели промежуточные итоги вакцинации сотрудников. От коронавируса привились 57% персонала летных экипажей.

Вакцинация сотрудников проводится в собственной медицинской службе УА, где следят за требованиями Минздрава и логистикой вакцины. Работников авиакомпании прививают двухкомпонентным отечественным препаратом – каким именно, в «Уральских авиалиниях» не уточнили.

«Несмотря на то, что в некоторых регионах иммунизация населения является обязательной, вакцинирование со стороны авиакомпании носило только рекомендательный характер, а показателя в 57% удалось достичь благодаря сознательности сотрудников», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

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