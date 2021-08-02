Красота в небе: сегодня ночью Луна взойдет между созвездиями Плеяды и Гиады

В ночь на 3 августа уральцы смогут наблюдать в небе красивое астрономическое явление – тонкий серп Луны окажется между рассеянными звездными скоплениями Плеяды и Гиады.

«Благодаря тому, что от новолуния Луну будет отделять пять дней, ее свет не сможет серьезно затмить окружающие звезды. К тому же с начала августа небо на Урале становится пригодным для наблюдений слабых звезд. Наблюдать явление можно после часа ночи в северо-восточной части неба», – рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

Созвездие Плеяды – одно из самых ярких в ночном небе, его можно увидеть невооруженным глазом даже в городе. Обычно в скоплении можно рассмотреть шесть или даже семь звезд, которые складываются в маленький ковшик. Созвездие Плеяды тоже легко разглядеть без бинокля – несколько ярких звезд складываются в букву V.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 02.08.21

Мошенники украли у людей 2,87 миллиарда рублей. / Выборы в заксо: где «Единая Россия» может проиграть конкурентам. / «Уральские авиалинии» привили больше половины сотрудников. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»