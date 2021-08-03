На Средний Урал стали завозить больше вакцины: послезавтра придет 90 тысяч доз «Спутник V»

На текущей неделе увеличили поставки вакцины от коронавируса в Свердловскую область. В регион уже доставили 67 тысяч доз «Спутника Лайт», а послезавтра придет 90 тысяч доз «Спутника V». До этого партии составляли 10-50 тысяч доз за раз.

По данным замгубернатора Свердловской области Павла Крекова, первым компонентом сегодня привиты 940 тысяч человек, 50 тысяч – в закрытых городах (находятся в ведомстве ФМБА) и несколько десятков тысяч военных. Вторым компонентом вакцинированы 700 тысяч человек. В соцсетях и некоторых СМИ неоднократно проходила информация, что были случаи, когда умирали люди, несколько дней назад поставившие прививку. Но Павел Креков ее не подтвердил.

«Может ли прививка вызывать смертельные последствия? Я не сталкивался, но точно знаю, что смертельные последствия вызывает ковид. Да, были кратковременные аллергические реакции, повышение температуры, но тяжелых последствий, тем более смертельных, мы в области не фиксировали», – ответил Креков на вопрос журналистов в ходе сегодняшнего брифинга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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