Гаишники отследили любительницу поболтать по телефону за рулем по камерам (ФОТО)

На трассе Пермь – Екатеринбург 32-летняя женщина попала в аварию. Ее Mazda 3 влетала в металлическое ограждение, которое разделяет транспортные потоки. Водителя с черепно-мозговой травмой увезли в городскую больницу №23 Екатеринбурга, а сотрудники ГИБДД тем временем выяснили, что стало причиной аварии.

«Водительский стаж составляет 9 лет, к административной ответственности привлекалась один раз – за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора. В этот раз женщина допустила ряд нарушений правил дорожного движения – она была не пристегнута ремнем безопасности, у нее не было страхового полиса, кроме того, просмотрев записи с камер, сотрудники ГИБДД установили, что женщина, управляя автомашиной, постоянно разговаривает по телефону, возможно, и в этот раз было так же», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Там напомнили, что разговаривать по телефону без гарнитуры, которая освобождает руки, нельзя. За это предусмотрен штраф – 1500 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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