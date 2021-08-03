Пьяная женщина после ссоры с мужем вывернула руль его автомобиля и чуть не погубила всю семью (ФОТО)

Под Кировградом Kia Rio съехала с дороги, налетела на камень и перевернулась. В машине находились муж с женой и их 13-летний сын. Супруги поссорились, и женщина вывернула руль вправо, а муж не смог его удержать. В результате пострадал ребенок.

ДТП случилось на 5-м километре дороги Кировград – Карпушиха – Левиха. За рулем Kia Rio находился глава семейства, рядом на пассажирском сиденье ехала его жена, сзади – 13-летний сын. Во время движения муж с женой поругались, и женщина вывернула руль вправо. Муж не справился с управлением, автомобиль выехал на обочину, налетел на камень и перевернулся.

«В результате аварии пострадали жена водителя и 13-летний ребенок, медики диагностировали у пострадавших сотрясение головного мозга. В настоящее время они госпитализированы в ЦГБ города Кировград. В момент ДТП все были пристегнуты ремнями безопасности, только это помогло избежать получения более серьезных травм», – сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

На месте сотрудники ГИБДД провели процедуру освидетельствования водителя, по результатам которой состояние опьянения не установлено. У женщины, напротив, имелись внешние признаки опьянения. По факту ДТП сотрудники полиции проводят дознание.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

Кассационный суд оставил в силе приговор по делу золотого «лексуса». / Гаишники отследили любительницу поболтать по телефону за рулем по камерам (ФОТО). / Суд разрешил досрочное освобождение фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены-модели. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»