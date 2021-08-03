В Свердловской области впервые больше 400 ковидных пациентов на ИВЛ

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 519 новых случаев Covid-19, при этом резко увеличилась заболеваемость в Екатеринбурге, где сегодня, по официальной статистике, заболели 229 человек. Смертность от болезни в регионе остается стабильно высокой – оперштаб зарегистрировал еще 21 летальный исход. Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале составило 4423 человека.

Система здравоохранения по-прежнему перегружена. По данным оперштаба, в регионе 861 пациент с тяжелым течением Covid-19. Из них 497 находятся в реанимации, и впервые за всю пандемию на ИВЛ оказались 411 человек. В больницах лежат еще 7093 пациента в состоянии средней тяжести. У остальных заболевших самочувствие удовлетворительное.

Количество выписанных пациентов по-прежнему сильно отстает числа новых больных – за сутки врачи выписали 453 человека, число новых случаев – 519.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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