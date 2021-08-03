Как у Галицкого. В Екатеринбурге объявили о реконструкции зеленой зоны в центре

Фонд святой Екатерины сегодня анонсировал глобальную реконструкцию аллеи на улице Большакова возле Дворца спорта. Как сказано в официальном пресс-релизе, здесь «появится новый современный парк, который объединит всю существующую на территории инфраструктуру – больницу скорой медицинской помощи, Академию единоборств РМК, КРК «Уралец» и территорию Ново-Тихвинского монастыря».

Квартал, которым планируют заняться учредители фонда Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский, непростой с точки зрения собственности земельных участков. Так, в числе владельцев – администрация Екатеринбурга, министерство по управлению госимуществом Свердловской области, УГМК, Екатеринбургская епархия и Министерство обороны РФ. У последнего на территории расположен госпиталь №354. Это крупнейшее медицинское учреждение ведомства Шойгу в ЦВО. Госпиталь переехал в помещения Ново-Тихвинского монастыря еще в 1920 году, но в 2007 вышло постановление правительства РФ, по которому министерство должно вернуть РПЦ часть занимаемых помещений. Источники «Нового Дня», знакомые с ситуацией, полагают, что в конечном счете монастырь вернет себе весь комплекс обратно. Уже сейчас на территории Ново-Тихвинского монастыря идут масштабные работы по восстановлению разрушенных или перестроенных в советское время объектов.

Также с большой долей вероятности будет перестроен и культурно-развлекательный комплекс «Уралец», бывший Дворец спорта, построенный еще в 1970 году. Сейчас это домашняя арена хоккейного клуба «Автомобилист», но после того, как УГМК достроит арену на месте снесенной телебашни, команда переедет туда. Еще несколько лет назад площадку рассматривали как место для нового Дворца водных видов спорта, который должен был появиться к Универсиаде-2023, причем у правительства области и РМК были договоренности о том, что компания профинансирует объект. Это подтверждали «Новому Дню» в управлении информационной политики компании. Однако позднее РМК отказалась от этих планов, ДВВС строят в другом месте и другая компания. Впоследствии СМИ сообщали, что после того, как «Автомобилист» освободит КРК «Уралец», эту площадку снесут, а на месте построят Дворец единоборств.

Кроме того, в Екатеринбурге был создан Фонд поддержки и реконструкции Екатерининской больницы, который займется восстановлением заброшенной станции медицинской скорой помощи в Зеленой Роще. Таким образом, перемены могут ждать не только аллею на Большакова.

Проектированием обновленного пространства займется немецкое архитектурное бюро GMP, известное в России по работе над парком Галицкого в Краснодаре. «Сейчас идут переговоры с немецким архитектурным бюро GMP, итогом которых станет первичное техническое задание и договор на проектирование. У компании колоссальный опыт в уникальном строительстве по всему миру – все эти компетенции применят в Екатеринбурге, – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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