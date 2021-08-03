В Солнечном запускается официальная площадка интеллектуальной игры «Мозгобойня»

В две августовские субботы, 7-го и 21-го, жители Екатеринбурга смогут провести интеллектуальный пикник на свежем воздухе в новом районе Солнечный.

7 августа состоится семейная «Мозгобойня». Поучаствовать в ней смогут и взрослые, и дети. Участников ждут 5 туров по 7 вопросов. В каждом туре 3 вопроса – для детей младшего возраста (до 10 лет), 3 вопроса – для детей постарше (до 15 лет) и 1 вопрос для взрослых. У каждой команды будут бланки, на которых участники будут писать ответы.

21 августа пройдет «Мозгобойня» про путешествия, или «Кругосветка, не покидая двора». Это будет тематическая игра для любителей путешествовать. Участников ждут вопросы о самых интересных уголках планеты: 7 туров по 7 вопросов.

Регистрация на игры уже открыта, участие в них абсолютно бесплатное. Время проведения – с 16:00 до 18:00. С собой можно приносить пледы, чтобы удобно расположиться, и перекус для пикника. Игра будет проходить в парке в Солнечном (располагается напротив дома по адресу: Золотистый бульвар, 4).

«Мозгобойня» – это игра в вопросы и ответы, которая дарит новые интересные знания и объединяет людей по всему миру. И неважно, в ресторане ли это, дома у телевизора или в парке под открытым небом. Так что мы очень рады стирать границы и принимать участие в инициативе «Форум-групп». Это очень интересный опыт и, надеемся, начало крепкой дружбы. И зовем всех играть во двор! Можно без мяча, будем играть головой. И пусть победит сильнейший!» – прокомментировали организаторы «Мозгобойни» в Екатеринбурге.

«Форум-групп», мастер-девелопер Солнечного, советует гостям района приехать заранее, чтобы прогуляться, познакомиться с оригинальной архитектурой и ландшафтным дизайном территориии сфотографироваться в разнообразных локациях района, полных зелени и красивых текстур: в парке, на аллеях и во дворах.

Зарегистрировать команду можно на сайте игры (см. календарь игр).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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