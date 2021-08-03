«ЧО», искусство? В Екатеринбурге открылся фестиваль паблик-арта

Сегодня в Екатеринбурге стартовал фестиваль паблик-арта «ЧО», направленный на создание предметов искусства в городской среде.

«ЧО» проходит уже второй год и, по словам организаторов, один из принципов фестиваля – подмечать недочеты других похожих фестивалей, чтобы избежать ошибок на своем.

На «ЧО» художники и деятели современного искусства смогут воплотить свои идеи и создать объекты арт-пространства в городской среде. При этом, как отмечает директор фестиваля Никита Харисов, в создании и использовании арт-объектов будут участвовать не только художники, но и сами горожане.

По мнению организаторов, в этом году фестиваль будет значительно отличаться от прошлогоднего. Во-первых, в основном участие будут принимать уральские художники, а не столичные, во-вторых, у каждого арт-объекта будет своя публичная программа, а не теоретические лекции об урбанизме.

Проекты будут иметь не только эстетическое назначение, но и смысловое.

Так, металлическая живопись Ромы Бантика – одного из уральских художников, подразумевает исторический смысл. Сам проект подразумевает собой переплавку старых металлических предметов для создания нескольких больших инсталляций, в которые можно будет зайти. Они будут располагаться в разных точках города. Арт-объекты символизируют историю Екатеринбурга – города заводов, окруженного лесами. «Один из объектов будет располагаться на Уктусе, – отметил Рома. – Для меня стало открытием, что первый завод Екатеринбурга был расположен именно там и построен в 1702 году». Принять участие в разработке может каждый желающий, организаторы планируют до 15 августа на остановке у ТЦ «Мега» собирать алюминиевые банки для дальнейшей переплавки.

Другой объект-участник фестиваля – «Трибуна поэта» авторства архитектора Эдуарда Кубенского. Этот проект был готов давно, но здание библиотеки Белинского, где и должна была располагаться «П-образная» трибуна, опоясано по контуру канализационной трубой, а проект подразумевал фундамент. «Больше меня расстроило то, что кладезь знаний в книгах опоясан канализацией, – усмехнулся Эдуард. – И я опасаюсь, если честно, за будущее библиотеки». «Трибуна поэта» имеет и второе название – «Никакой политики», этот аспект для автора очень важен. «Я сойду с ума или первым брошу тухлое яйцо в политика зашедшего на эту трибуну, – говорит Эдуард. – Она будет предназначена для того, чтобы любой поэт смог взойти и прочитать свои стихи прохожим».

Другой автор – Сергей Лаушкин создал фигуру человека, состоящего из ступенек, который при этом и сам сидит на ступеньке.

«Человек – это и есть ступенька, – говорит Сергей. – Он строит перед собой ступени, чтобы пониматься вверх, двигаться. Когда идешь по ступеням, этот жизненный ритм проходит сквозь тебя».

«Уличное искусство – это ответственность каждого из нас, – говорит Кристина Горланова – заведующая Уральским филиалом музея имени Пушкина – партнером фестиваля «ЧО». – Если есть арт-объекты, которые нуждаются в смене или реставрации, об этом должен задуматься каждый, ведь это наш город».

«ЧО» стартовал сегодня и продлится до 31 декабря, за это время организаторы надеются реализовать все заявленные объекты.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 03.08.21

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