46-летний уралец поссорился с матерью, уехал из дома и пропал (ФОТО)

Полиция Нижнего Тагила разыскивает 46-летнего Василия Овчинникова, который ушел из дома на улице Солнечная в поселке Ленёвка ещё 28 июля, и с тех пор не выходил на связь.

Об его исчезновении 30 июля в полицию сообщила сестра. Женщина рассказала, что в день ухода ее брат был пьян, поссорился с матерью, и около 12 часов уехал из дома на своем новом велосипеде, взяв лишь сотовый телефон, который теперь находится вне зоны доступа. Не дождавшись возвращения мужчины, родственники обратились за помощью в полицию, сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

Установлено, что пропавший мужчина работает вахтовым методом и по нескольку месяцев отсутствует дома. Только 17 июля он в очередной раз вернулся из командировки, намереваясь побыть дома, как обычно, месяц-полтора. Незадолго до исчезновения мужчина в кругу родных отметил день рождения.

Приметы пропавшего: рост около 170 см, плотного телосложения, волосы короткие светлые, глаза светлые.

Был одет: кофта флисовая темно-серого цвета с капюшоном, серая футболка, шорты темного цвета, черные кроссовки.

Просьба ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Овчинникова, позвонить в дежурную часть отдела полиции № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435) 97-63-02.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Нижний Тагил. Другие новости 03.08.21

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