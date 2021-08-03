Не хочу учиться, а хочу в больнице: с сегодняшнего дня браки можно регистрировать дома и в медучреждениях

С сегодняшнего дня браки можно регистрировать дома, в больнице и иных местах: в силу вступил закон, принятый Минюстиции.

Как сообщили «Новому Дню» в Управлении ЗАГС Свердловской области, пока подобных заявлений в области не подавали, однако процедура регистрации будет происходить аналогично, а значит красивые слова о двух кораблях в море любви и первый поцелуй останутся даже в медицинском учреждении.

Также этим летом в Екатеринбурге наступила свадебная «оттепель», регистраций было на 2010 больше, чем в прошлом году. В первые два месяца лета этого года зарегистрировали 7054 брака, а в прошлом за тот же срок – 5044. Это напрямую связано с режимом самоизоляции, когда мероприятия с большим участием людей были под запретом.

В ЗАГСе отметили, что перенести дату свадьбы на год невозможно, ведь регистрация брака производится не позднее 12 месяцев с момента подачи заявления. Однако и забрать заявление нельзя, даже если кто-то из брачующихся не явился, или же заранее передумал. Заявление остается в ЗАГСе, а при желании его можно подать снова.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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