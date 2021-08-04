Уралец, убивший двух человек на базе отдыха, получил 2,5 года колонии

Каменский районный суд признал 29-летнего Михаила Сметанина виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, трагедия случилась в июле 2020 года на базе отдыха «Беловодье» в Каменском районе. Сметанин сел в припаркованный на территории несправный трактор и начал кататься на нем, хотя не имел прав. Сначала он наехал на скамейку, на которой сидел первый потерпевший, мужчина 1958 г.р, а потом уперся капотом в фасад жилого корпуса, сбив сидящую на стуле у входа женщину 1931 г.р. Оба потерпевших скончались.

Сметанин признал вину в полном объеме. Суд приговорил его к двум с половиной годам колонии-поселения с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.

Каменский район, Елена Владимирова

Каменский район. Другие новости 04.08.21

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