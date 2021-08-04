Сбил заправщика, другого протащил на капоте. В Екатеринбурге ищут бензинового вора

В Екатеринбурге ищут водителя, который накануне ночью украл бензин с автозаправочной станции «Газпромнефть», а также сбил двух сотрудников АЗС. Мужчина приехал на автомобиле Peugeot, попросил залить в бак бензин, но после – не рассчитался и стал уезжать, рассказал «Новому Дню» очевидец Алексей.

Затем водитель французской иномарки сбил одного из сотрудников АЗС, а второго тащил на капоте по всей улице Шейнкмана. Сейчас пострадавшие пишут заявление в полицию. Они разыскивают очевидцев происшествия.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

Вакцина «Спутник Лайт» появилась в торговых центрах. / Уралец, убивший двух человек на базе отдыха, получил 2,5 года колонии. / 4 августа в Свердловской области ожидаются следующие события. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»