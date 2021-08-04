Мисс Екатеринбург снова выберут онлайн

Финал ежегодного конкурса «Мисс Екатеринбург» снова пройдет в онлайн-формате, сообщили организаторы. Королеву красоты назовут в День города, который в этом году пройдет 14 августа и тоже заочно – из-за эпидситуации с коронавирусом.

«Мы были готовы к такому развитию событий, но несмотря на это и финалистки, и команда, безусловно, расстроены. Эмоции живого выступления сложно заменить, однако мы постараемся максимально раскрыть потенциал конкурсанток и показать всё, чему научились участницы за время подготовки в финальных роликах. Вне зависимости от формата финала уровень подготовки не снижается», – сказала директор конкурса Светлана Петракова.

За два дня до финального решения экспертного совета состоится преджюри – закрытый показ конкурсных выходов и интервьюирование участниц. В День города во время праздничной трансляции жюри вместе со всеми горожанами увидят конкурсные видеоролики, которые помогут им принять окончательное решение о выборе главной красавицы города. По традиции, объявит имя королевы действующий мэр города. В выборе «Мисс зрительских симпатий» в этом году смогут принять участие все горожане, следящие за конкурсом в прямом эфире.

Екатеринбург, Елена Сычева

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