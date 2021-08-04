На ребенка упала металлическая стенка контейнерной площадки (ФОТО)

В деревне Марийские Карши Ачитского района на девочку 2017 г.р. упала металлическая стенка конструкции контейнерной площадки. У ребенка – тяжелые травмы: вдавленный перелом лобной кости слева, ушибленная рана лобной кости. Девочка доставлена в детскую городскую клиническую больницу Екатеринбурга.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры, ЧП случилось накануне, 3 августа, на улице Ленина. Надзорное ведомство начало проверку обстоятельств инцидента.

Будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации контейнерной площадки.

Ачит, Елена Владимирова

Ачит. Другие новости 04.08.21

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