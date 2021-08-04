В Свердловской области растет смертность от ковида. За сутки скончались еще 23 пациента

В Свердловской области ухудшается ситуация с тяжелобольными пациентами с Covid-19. По данным регионального оперштаба, в больницах находятся 837 человек в тяжелом состоянии, из них 507 лежат в реанимации. К аппаратам ИВЛ подключены 413 больных, их количество постоянно растет. В состоянии средней тяжести госпитализирован 7041 человек.

На 4 августа зарегистрировано еще 23 смерти от коронавируса – это максимальный суточный показатель за всю пандемию. Всего от болезни скончались 4446 свердловчан.

Прирост новых случаев Covid-19 в регионе замедлился. За минувшие сутки выявлено 511 заражений (вчера было 519), в том числе в Екатеринбурге заболели 162 человека. Случаи коронавируса фиксируются практически во всех муниципалитетах Свердловской области.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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