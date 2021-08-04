Отдых стал прерогативой богатых: люксовые и премиальные туры в 2021 году раскупаются лучше дешевых

Главной тенденцией туристического сезона-2021 стало то, что отдыхать теперь ездят в основном состоятельные туристы. Люксовые и премиальные отели, эксклюзивные туры продаются лучше и быстрее, чем туры эконом-сегмента. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объяснила это тем, что доходы большинства людей во время пандемии снизились, но это не коснулось богатых людей: они по-прежнему готовы тратить деньги на отдых.

«В этом году мы однозначно говорим, что произошел существенный крен в сторону бронирования и покупки дорогого или премиального сегмента. В первую очередь выкупается то, что дорого, класса люкс. Очевидная причина: многие потеряли работу, вынужденно сократили доход и расходы на путешествия. А премиальный сегмент остался в том же положении, что и раньше, и это та категория людей, которая может тратить деньги на отдых», – рассказала Майя Ломидзе на пресс-конференции АТОР.

В среднем цена туров в 2021 году выросла на 25% по сравнению с 2019 годом. Это касается и внутреннего, и внешнего рынка, и эконом-сегмента, и люкса. ОАЭ, Куба, Греция подорожали еще больше, Турция – чуть меньше. Но отдых стал действительно дорогим.

«Горящих туров больше нет, спецпредложений тоже. Бюджетный отдых сохранился только на внутренних курортах и в Турции, куда летают чартеры и у туроператоров есть возможности маневрировать. Горящих предложений нет, потому что спрос превышает предложение. Как следствие, меджлу туроператорами нет стремления перехватить кусок рынка путем снижения цен», – пояснила Ломидзе.

Крупные туроператоры фиксируют еще одну тенденцию сезона. Люди не готовы приобретать туры заранее, максимальная глубина продаж составляет 3-4 недели. Более того – туристы просят до последнего не оплачивать забранированный тур, потому что боятся, что он может не состояться.

«Страх прочно засел в голове у туристов. Мы ждем, что тенденция сохранится еще как минимум год, даже если будет снята пандемийная угроза. Люди боятся, что заболеют или страна будет закрыта. Или изменятся условия въезда и они не успеют сделать документы», – пояснила представитель АТОР.

Москва, Екатеринбург, Ольга Тарасова

Москва, Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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