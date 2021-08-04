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Среда, 4 августа 2021, 13:23 мск

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Шайка вымогателей с помощью подростков находила себе жертв на сайтах знакомств (ФОТО)

Фото СУ СКР по Свердловской области

Следователи Октябрьского отдела СУ СКР по Свердловской области ищут лиц, пострадавших от действий шайки вымогателей.

По версии следствия, с 2016 года в городе работала шайка вымогателей, сообщниками которых были подростки. Используя сайты знакомств, несовершеннолетние знакомились с мужчинами и приглашали их в квартиру дома на улице Прибалтийской. Там жертв встречали взрослые члены шайки, избивали, шантажировали и вымогали деньги. Некоторые из подозреваемых уже задержаны. Пострадавшим предлагают обратиться в дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55. Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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