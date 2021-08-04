Шайка вымогателей с помощью подростков находила себе жертв на сайтах знакомств (ФОТО)

Следователи Октябрьского отдела СУ СКР по Свердловской области ищут лиц, пострадавших от действий шайки вымогателей.

По версии следствия, с 2016 года в городе работала шайка вымогателей, сообщниками которых были подростки. Используя сайты знакомств, несовершеннолетние знакомились с мужчинами и приглашали их в квартиру дома на улице Прибалтийской. Там жертв встречали взрослые члены шайки, избивали, шантажировали и вымогали деньги. Некоторые из подозреваемых уже задержаны. Пострадавшим предлагают обратиться в дежурную часть ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области, по телефону в Екатеринбурге: 8(343)297-55-55. Конфиденциальность гарантируется.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, подозреваемые были задержаны в ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

Из-за падения спроса в пять раз в Сочи и окрестностях закрываются отели. / Отдых стал прерогативой богатых: люксовые и премиальные туры в 2021 году раскупаются лучше дешевых. / «Виртуальную АТС» от «Мегафона» научили понимать, что собеседник начал злиться. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»