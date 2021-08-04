Синоптики обещают Среднему Уралу грозы с градом и ветер до 27 м/с

Синоптики объявили штормовое предупреждение на 4 и 5 августа. В Свердловской области ожидаются усиление ветра до 27 м/с, сильные дожди и ливни, грозы и град. Спасатели просят быть осторожными с огнем и воздержаться от отдыха на природе.

Установившаяся жара плюс ветер могут стать причинами новой волны природных пожаров – как это было в начале лета. Поэтому ГУ МЧС по Свердловской области просит в ветреную погоду соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Во время гроз и ливней лучше отказаться от отдыха на природе, в том числе походов и сплавов.

«Если сильный ветер застал вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – напоминают в МЧС.

Если пойдет град, нужно найти себе укрытие. Если такого нет – закрыть голову руками, сумкой или одеждой. Под деревом лучше не прятаться, потому что есть риск попадания в него молнии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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