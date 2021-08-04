За сутки интернет-мошенники украли у екатеринбуржцев 6,5 миллиона рублей

В полиции Екатеринбурга фиксируют вал обращений граждан о краже денег с банковских счетов через подставные интернет-сделки. Только за минувшие сутки, 3 августа, в правоохранительные органы поступили заявления о хищениях на общую сумму более 6,5 млн руб. Мошенники использовали стандартные схемы обмана.

Так, один из заявителей потерял деньги, когда пытался продать билеты на концерт через соцсети. Он выставил цену в 4 тысячи рублей, ему пришло сообщение в WhatsApp от абонента с ником Анна. Покупательница попросила отправить билеты через сервис доставки и прислала ссылку для внесения данных банковской карты продавца. Ссылка была похожа на стандартный бланк торговых площадок типа «Авито» или «Юлы», поэтому молодой человек ничего не заподозрил. Заполнив и отправив данные, он обнаружил, что с его карты списались деньги. Причем на его счету было как раз 4 тысячи рублей, что и спасло екатеринбуржца от более крупного ущерба, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

«При совершении сделок необходимо вести переписку только через мессенджер торговой площадки, не сообщать и не вводить коды из СМС. В случае поступления звонков от «сотрудников службы безопасности банка» или «сотрудников правоохранительных органов», требующих перевести ваши средства на безопасные счета – немедленно прекратить разговор и связаться со службой поддержки банка по официальному телефону. Ни в коем случае нельзя переводить деньги неизвестным, а также оформлять по их указанию кредиты», – предупредили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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