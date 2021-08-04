Пенсионер до смерти избил приятеля за слишком громкую музыку

63-летний житель села Малая Лая Пригородного района Свердловской области пойдет под суд за то, что насмерть забил знакомого, который слишком громко включил музыку.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, по версии следствия, преступление было совершено в ночь с 19 на 20 мая 2021 года. Обвиняемый пил спиртное в квартире своего знакомого. В какой-то момент он попросил хозяина квартиры сделать музыку потише, но тот наоборот прибавил громкость. Началась ссора, во время которой гость нанес своему знакомому не менее 345 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. Пострадавший скончался.

Обвиняемый свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пригородный районный суд. Пожилому мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Пригородный район, Елена Владимирова

Пригородный район. Другие новости 04.08.21

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