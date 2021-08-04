В магазинах федеральных торговых сетей стало больше местных продуктов

Федеральные торговые сети, работающие в Свердловской области, увеличивают долю продукции местных производителей в своих магазинах.

Как сообщили в ДИПе, таким образом ретейл откликнулся на предложение Евгения Куйвашева. В июне губернатор отметил, что уральцы всерьез обеспокоены стоимостью продуктов в магазинах, хотя сами местные товаропроизводители цены не завышают.

Министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев сообщил, что сейчас на базе министерства организуются торгово-закупочные сессии, где встречаются представители торговых сетей и поставщики. Местные производители презентуют товар, описывая его конкурентные преимущества, качество и цену. Уже проведены рабочие встречи с руководителями торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», «Мегамарт», заключены соглашения с 21 предприятием пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области, которые ранее не были представлены в магазинах.

По оперативным данным, доля продукции местных производителей по социальным группам товаров достигла в магазинах: мяса птицы – от 43% до 55%; молока – от 85% до 90%; масла животного – от 25% до 40%; хлеба – от 80% до 90%; яиц куриных – от 60% до 80%; вареных колбасных изделий – от 60% до 69%.

Ассортимент также расширяется. В магазинах сети «Магнит» скоро появится новая продукция предприятий потребительской кооперации «Шалинское», «Красноуфимское», «Быньговское», «Артинское» и «Бисертское», а благодаря новым контрактам с крестьянскими фермерскими хозяйствами – местные перепела, яйца, мед, другая продукция пчеловодства, картофель, овощи, грибы и грибная продукция, молочная продукция и сыры. Торговая сеть «Пятерочка» уже провела рабочие встречи с предприятиями потребительской кооперации «Артинское райпо», «Бисертское райпо» и «Саранинский хлебозавод» по вопросам сотрудничества. Сети также рассматривают возможность создания «фермерских островов/уголков» в своих магазинах.

«Актуализируем направление взаимодействия предприятий торговли и производителей по выпуску товаров под торговой маркой магазинов. Предприниматели делают товар по заказу сетей. Это гарантирует бизнесу стабильные объемы производства и сбыт. В этот процесс все больше включаются не только производители продуктов, но и непродовольственных товаров», – рассказал Артем Бахтерев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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