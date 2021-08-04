Из борьбы за ЗакСо выбыли три партии: они не сдали документы вовремя

4 августа в 18:00 избирком Свердловской области закончил принимать документы от политических партий для регистрации на выборах в заксобрание.

Как сообщили корреспонденту РИА «Новый День» в избиркоме, документы вовремя не сдали три партии: «Родина», " Коммунисты России» и РППС.

Таким образом, борьбу в едином избирательном округе ЗакСО продолжат не больше 8 партий, среди которых ЕР, СР, ЛДПР, КПРФ, «Яблоко», «Новые люди», Партия роста, " Зеленая альтернатива».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 04.08.21

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