Задержан мужчина, хранивший 55 тысяч пачек сигарет без маркировки

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в незаконной продаже сигарет.

Оперативники провели обыск на складе, расположенном по Комсомольской улице, и нашли 55 тысяч пачек сигарет с разными названиями, без акцизных и специальных марок. Стоимость нелегальных сигарет составляет около миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, экспертиза подтвердила, что табак контрафактный. Владелец сигарет – 53-летний местный житель хранил сигареты, чтобы в дальнейшем продавать их.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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