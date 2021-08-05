Олимпийского чемпиона Давида Белявского встретили в Екатеринбурге с оркестром (ФОТО)

Олимпийский чемпион Давид Белявский вернулся в Екатеринбург. В аэропорту Кольцово его встретили супруга с дочкой, а также болельщики, тренеры, чиновники и духовой оркестр. В честь победителя Летних игр в Токио музыканты сыграли гимн России. «То, чего не хватало на пьедестале», – сказал с улыбкой спортсмен.

Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые за 25 лет завоевала золото в командном многоборье, в упорной борьбе одолев сборные Японии и Китая. Победителями стали Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин. Екатеринбургский гимнаст внес большой вклад в общий успех команды, показав высокие результаты в упражнениях на брусьях – 15,333 и коне – 14,841.

«Мне 29 лет, я ждал этой медали все годы. Самая главная мечта любого спортсмена – золотая олимпийская медаль. У меня получилось это», – сказал Давид.

Белявский – воспитанник екатеринбургской спортивной школы «Локомотив», его первыми тренерами были Сергей Закиров и Петр Китайский. Давид принимал участие в трех Олимпиадах, в 2016 году в Рио-де-Жанейро завоевал серебряную и бронзовую медали. Также является неоднократным победителем и призером чемпионатов Европы и действующим чемпионом мира в командном многоборье.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

По факту гибели ребенка под колесами «пятерки» возбуждено уголовное дело. Водитель уже был судим. / За полтора месяца до выборов цены на продукты перестали расти. / В свердловский парламент баллотируются семь кандидатов с судимостью. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»