В Свердловской области 421 пациент с коронавирусом находится на ИВЛ

В Свердловской области за минувшие сутки выявили еще 515 случаев Covid-19. В Екатеринбурге заражений стало меньше – только 135 случаев за день.

Однако число тяжелых пациентов с коронавирусом продолжает расти. По данным регионального оперштаба, 822 человека сейчас в тяжелом состоянии, из них 501 – в реанимации, а число подключенных к ИВЛ составляет уже 421. При этом среднетяжелых пациентов стало меньше – 6972.

В регионе второй день подряд ежедневный максимум по смертям от ковида, сегодня, как и накануне, зарегистрировано еще 23 летальных исхода. Всего пандемия Covid-19 унесла жизни 4469 свердловчан.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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