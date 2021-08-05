Нельзя жить в одном доме с ковидом: в лагерь для старшеклассников УрФУ нужна дополнительная справка

Продвинутым старшеклассникам, чтобы попасть на лагерную смену в школу успешного абитуриента, необходимо жить по ковидно-отрицательному адресу.

ШУА – школа успешного абитуриента проходит на Черном море в детском лагере, куда старшеклассников вывозит Уральский федеральный университет. Дети, распределенные по профилям, ходят на занятия к преподавателям УрФУ, и это помогает им определиться с будущей профессией. Единственным новшеством для будущих абитуриентов этого года стало то, что теперь недостаточно просто получить справку об отсутствии контактов с инфекционными больными, сейчас требуется справка об эпидокружении по ковиду в доме, где живет ребенок.

«Я работаю в школе, и такие справки уже не кажутся чем-то необычным, – сообщает «Новому Дню» организатор ШУА Георгий Ведерников. – Знаете те двусмысленные ситуации, когда, к примеру, коронавирусом заболела мама и не знает, можно ли ребенку без признаков болезни остаться дома. Конечно, в школу она его не отправляет, а мы, в качестве подтверждения уважительной причины получаем документ от больницы, где прописан конкретный адрес и эпидемиологическая обстановка там по количеству заболевших. А дальше мы закрываем конкретный класс на двухнедельный карантин, даже если у одного ученика заболела мама. Считается вспышкой по адресу». Таким образом, ребенок может не попасть в лагерь, даже если сам полностью здоров, но ему не повезло с адресом своего проживания – в его доме есть ковидные больные. А такую справку можно взять в поликлинике по месту жительства.

«Если вспышка по месту жительства случится, ребенок не сможет поехать, – отметил Георгий. – Но мы, конечно, вернем часть денег, хотя бы ту, которая оплачивает работу преподавателей УрФУ, которые ведут пары, вожатых и воспитателей – наших студентов». В прошлом году лагерь организовать не удалось, но сейчас, когда конец пандемии близок, приходится приспосабливаться к новым условиям.

«Нам нужна прививка от ковида, а люди с медотводом будут сдавать ПЦР-тесты, – сообщила «Новому Дню» вожатая ШУА Дарья. – А еще кто-то говорил, что каждый день мы будем сдавать тесты на ковид, как в самых ранних памятках: стоя на одной ноге задержать дыхание. Шутки, конечно, но мало ли Министерство образования ввело новые правила для вожатых». При этом вожатые уже сами готовы проводить такие тесты ради безопасности детей. Георгий Ведерников, в свою очередь, сказал, что для безопасности вожатые будут только включать бактерицидные лампы и мыть руки.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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