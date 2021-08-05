Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по поставке кислорода в ЦГБ № 40

Фонд святой Екатерины взял на себя расходы по поставке кислорода в Городскую клиническую больницу №40 в Екатеринбурге – в течение двух месяцев медицинское учреждение потратит на поддержку больных с коронавирусной инфекцией 472 тонны газовой смеси.

Ежедневно больница потребляет восемь тонн кислорода. Именно такой объем будет поставляться в течение следующих 58 дней. Общая стоимость финансовой поддержки – 5 млн рублей.

В период пандемии потребности ГКБ №40 в газовых смесях значительно возросли. Дыхательная недостаточность – это основная причина критического состояния пациентов с новой COVID-инфекцией. В такой ситуации может помочь только бесперебойная кислородная терапия.

«Если в 2019-м, «доковидном» году всей реанимационной службе больницы хватало 500 килограмм кислорода в сутки на сотню реанимационных больных, то в 2020-м счет пошел на тонны. В начале пандемии ежедневная потребность возросла до двух тонн кислородов в сутки, а на пиках роста заболеваемости в этом году – до 7,5 тонн. Пациентов, которым требуется смесь, стало в девять раз больше. Больнице сложно справляться с такой финансовой нагрузкой. Помощь благотворителей пришлась как нельзя кстати», – рассказал заведующий отделением анестезиологии-реанимации №5 ГКБ №40 Владимир Багин.

За последние полтора года больница была переоборудована – в большинство отделений проведена прикроватная подача кислорода, протянуты две магистрали кислородопроводов, установлены две распределительные станции и газификатор на 25 тонн. Все эти работы были выполнены силами самого медицинского центра. Сейчас общий запас кислорода в больнице держится на уровне 25 тонн, но, чтобы вся система подачи смеси работала корректно, ее надо постоянно пополнять.

«Сейчас очень большая нагрузка на систему здравоохранения. Учредители Фонда святой Екатерины адресно направляют медикам достаточно большой объем помощи во многие больницы Свердловской области. Это и средства индивидуальной защиты, и концентраторы, и аппараты ИВЛ, и, как в случае 40-й больницы, кислород», – пояснила заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

Напомним, что с начала пандемии для медицинских учреждений Свердловской области Фондом святой Екатерины были закуплены и переданы 300 кислородных концентраторов, кислородная станция для городской станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга, кислородопроводы, аппараты ИВЛ. Общий объем помощи составляет более 1,8 млрд рублей.

Екатеринбург, Елена Васильева

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