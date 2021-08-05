В НИИ ОММ снова открыли ковидарий

В Научно-исследовательском институты охраны материнства и младенчества снова открыли ковидный госпиталь. Соответствующий приказ подписал накануне глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов.

НИИ ОММ, где работают с непростыми случаями беременности и родов, уже не в первый раз отдают под ковидарий, правда, прежде туда госпитализировали «профильных» пациентов – то есть будущих мам и рожениц. Теперь же в документе за подписью главы ведомства говорится просто о том, что сюда будут перевозить «пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на новую коронавирусную инфекцию».

Напомним, сейчас в Свердловской области рекордные суточные значения по числу зараженных коронавирусом – в день подтверждается не менее 500 случаев.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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