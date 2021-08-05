На площади 1905 года за ночь выросли деревья (ФОТО)

На главной площади Екатеринбурга впервые в истории появились деревья. На этом месте с 14 по 26 августа пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», и он станет единственным «живым» событием в День города, так как все остальные праздничные мероприятия пройдут онлайн.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на площадь 1905 года рабочие привезли деревья и кустарники. Их высаживают в тонкий слой грунта, насыпанный на расстеленную на каменной мостовой изоляцию. Сейчас напротив здания мэрии можно увидеть березы, сосны, ивы, липы, рябины и туи. Организаторы фестиваля обещают разбить газоны и цветники, сделать шикарные лаундж-зоны с деревянными настилами, а еще устроить площадку для пляжного волейбола.

Вице-мэр Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сообщила, что на фестивале будут действовать ограничения для посетителей из-за антиковидных мер. Единовременно в мини-парке на площади 1905 года смогут находиться только 500 человек. «Там будут прекрасные фотозоны, но необязательно бежать туда всем 14 августа, в день открытия. Фестиваль будет работать больше двух недель. Горожане просят оставить парк на площади вместо парковки? Давайте сначала посмотрим, как пройдет этот проект, что скажут жители, а потом уже подумаем над этим», – рассказала вице-мэр в эфире программы «Главное в городе» на «Четвертом канале».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 05.08.21

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