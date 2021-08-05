После осмотра двора на Уралмаше Куйвашев предложил расширить полномочия квартальных

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев осмотрел один из дворов на Уралмаше вместе с главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и местным квартальным инспектором Константином Гущиным. После этого он заявил о необходимости расширения полномочий квартальных инспекторов, отвечающих за самые насущные вопросы благоустройства – состояние дворов, парковок, детских площадок, контейнерных площадок.

Как сообщили в департаменте информполитики, губернатор посетил двор в квадрате улиц Орджоникидзе – Банникова – Красных Партизан – бульвара Культуры. Это пятиэтажки 1938-1945 годов постройки. В советское время здесь селились заводские начальники, инженеры, высококвалифицированные специалисты. Проезд во двор сразу был спроектирован довольно узким, без карманов для парковки, внутри площадка выглядит не слишком благоустроенной. Все острые вопросы квартальный старается решить на месте, но для комплексного подхода у него полномочий нет.

«Я всегда поддерживал работу квартальных. Это удобная система решения вопросов, с которыми люди сталкиваются каждый день: ямы на тротуарах во дворах, парковки на газонах и так далее. Если, к примеру, во дворе работали коммунальщики и оставили после себя грязь, – это повод позвонить квартальному. Он, по сути, как участковый врач. Должен знать территорию и живущих здесь людей, а люди – его. Его задача – не только реагировать на «пожары», но и заниматься профилактикой. Система работает, но нам надо дать больше полномочий квартальным, и тогда в городе порядка будет больше», – сказал Евгений Куйвашев.

Он отметил, что решить вопрос можно через корректировку законодательных норм, и дал поручение мэрии проработать этот вопрос вместе с правительством и депутатским корпусом. Ещё одно поручение, которое дал сегодня во время обхода района Евгений Куйвашев, – это приведение в порядок фонтана на бульваре Культуры. Сейчас он не действует, поскольку давно нуждается в ремонте.

Заброшенная гостиница «Мадрид» – ещё одно знаковое место на карте Уралмаша. Несмотря на ряд проектов его реконструкции, оно остается в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Один из путей решения давней проблемы – передача здания из федерального ведения в областное. Это дало бы региону больше возможностей – и по восстановлению бывшей гостиницы, и по привлечению инвесторов. Сегодня Евгений Куйвашев заручился поддержкой Уральского филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры в решении этой задачи.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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