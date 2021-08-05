Ко Дню строителя Екатеринбург получил в подарок новую спорт-площадку и яблоневую аллею

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов в четверг, 5 августа, приняли участие в праздничных мероприятиях, посвящённых Дню строителя. В связи с пандемией в этом году он проходит в усеченном формате, без массовых торжеств.

Одним из событий стало открытие комплекса для занятия спортом на открытом воздухе у БЦ «Президент». Велнес-площадка – это подарок всем екатеринбуржцам ко Дню строителя и Дню города от Ассоциации саморегулируемой организации «Гильдия строителей Урала», который был сделан при поддержке муниципалитета. На специальном покрытии расположены снаряды, где любой желающий сможет заняться спортом.

Кроме того, ко Дню строителя в столице Урала была заложена яблоневая аллея – на набережной Исети. В посадке деревьев приняли участие Евгений Куйвашев, Алексей Орлов и другие.

«В этом году из-за ковидных ограничений нам пришлось отменить массовое празднование Дня строителя, и мне кажется очень разумным, что гильдия на сэкономленные средства решила возвести спортивную площадку. В период проведения Олимпиады в Токио – это отличный жест в поддержку наших спортсменов. А нашим строителям я желаю профессиональных побед и выражаю вам огромную благодарность от всех горожан и жителей Свердловской области за этот подарок», – отметил Евгений Куйвашев.

«Строительство – это именно та сфера, которая не только определяет облик Екатеринбурга. Это та область, которая самым существенным образом влияет на социально-экономическое развитие как города, так и всей Свердловской области. Эпидемиологическая ситуация не позволила отметить нам День строителя в привычном формате, но мы приняли мудрое решение – сделать подарок в виде велнес-площадки. Я хочу вас поблагодарить, и пожелать, чтобы таких площадок было больше. Успехов, развития, движения только вперёд и воплощения в жизнь самых смелых и амбициозных планов», – обратился к гостям мероприятия Алексей Орлов.

Представители строительных компаний, работая над проектом строительства велнес-площадки и благоустройства набережной Исети, решили таким образом поддержать инициативу главы Екатеринбурга. Напомним, Алексей Орлов не раз говорил о важности работ по преображению набережной, акцентируя внимание на том, что она должна стать настоящей визитной карточкой мегаполиса.

«Мы рассматривали несколько площадок, но выбрали именно эту. Но не потому что это очень востребованное место у горожан и здесь всегда будет многолюдно. Мы поддерживаем идею главы Екатеринбурга и даём горожанам набережную в новом, современном виде. Пусть это будет малым почином большого, общего дела. С праздником, коллеги», – добавил президент АСРО «Гильдия строителей Урала» Вячеслав Трапезников.

Екатеринбург, Елена Васильева

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