Последствия грозы: обесточены несколько городов, в Екатеринбурге повреждено 89 светофоров

Сегодня ночью по Свердловской области прошел мощный грозовой фронт, о котором ранее предупреждали синоптики. Сильнее всего пострадал Екатеринбург и пригородные районы.

Как сообщили в пресс-службе «МРСК Урала», всего за период грозы было зафиксировано порядка 70 отключений на оборудовании различного класса напряжения. Благодаря действию защиты и работе автоматики повторного включения большая часть линий остались в работе. Без электричества остался ряд населенных пунктов, расположенных в Сысертском, Белоярском и Березовском округах. В Екатеринбурге отключение электричества зафиксировано в Октябрьском и Чкаловском районах. Аварийно-восстановительные бригады сразу приступили к устранению повреждений. К 3 часам ночи на большей части территории электроснабжение было восстановлено.

Сейчас энергетики продолжают работы на линиях электропередачи 0,4-10 кВ. Без электричества пока остаются жители Сысерти, Большого Истока, поселков Октябрьский, Косулино, Прохладный, Сарапулка, Становая, города Верхняя Пышма, поселка Санаторного и прилегающих территорий. Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети Урал» 8-800-2200-220 и через портал светлаястрана.рф. Задать вопрос специалистам «Россети Урал» также можно в Telegram по номеру 8-912-2901-220.

Пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщает, что гроза повредила 89 светофоров, а несколько участков улично-дорожной сети были подтоплены. Уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб. К 8 часам утра работа 46 светофоров была восстановлена. Остальные починят в течение дня. На местах подтоплений работают аварийные бригады ВОИС, которые следят за работой ливневой канализации и периодически прочищают стоки.

Отразилась гроза и на расписании авиарейсов. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта Кольцово, этой ночью с задержкой от 1 до 3 часов прибыли самолеты из Москвы, Челябинска, Уфы, Антальи. С опозданием вылетели рейсы на Москву, Благовещенск, Норильск, Ереван. С 4 часов утра рейсы прибывают и вылетают по расписанию.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

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