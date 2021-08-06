В Екатеринбурге определили лучших энергетиков «Т Плюс» (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге определили лучших энергетиков страны в корпоративном конкурсе профессионального мастерства компании «Т Плюс». В соревнованиях приняли участие семь команд из разных регионов: Екатеринбурга, Самары, Перми, Оренбурга, Ульяновска, Кирова и Владимира. Чтобы доказать высокий уровень профессионализма, сотрудники теплоэлектростанций боролись с огнем, ликвидировали последствия учебных аварий, оказывали первую медицинскую помощь и сдавали экзамен на знание технической документации.

Соревнования на ТЭЦ

Соревнования длились два с половиной дня. Команды проходили девять этапов, за которые им присваивали баллы. По словам организаторов, все участники прошли задания ровно и без фатальных провалов. Хотя кое-где им помешало волнение, что отразилось на оценках. «Баллы не так важны, как отработка случайных ошибок. На соревнованиях энергетики пропускают их через себя и больше не повторяют в реальной работе», – отмечали судьи.

В итоге в профессиональном конкурсе победила команда Сакмарской ТЭЦ, представлявшая Оренбургский филиал. Второе место заняли энергетики из Перми, а третье место досталось сотрудникам «Т Плюс» из Самары. Организаторы подготовили сюрприз и вручили золотые каски лучшим в профессии.

Блестящие трофеи забрали сразу четыре сотрудника Оренбургского филиала: начальник смены химцеха Оксана Ивлева, АСУ ТП Александр Фокин, машинист КТЦ Виталий Проценко и машинист турбины Иван Антипов. Также с призами уехали начальник смены станции Евгений Косяков и начальник смены элетроцеха Сергей Гусаров из Пермского филиала, а также начальник смены КТЦ Константин Ошкин из Самары.

«Это способ воспитывать очень квалифицированные кадры, способ сделать так, чтобы люди любили свою работу. Ребята всей душой болеют за свое дело, соревнуются с энтузиазмом, к каждому этапу подходят творчески. А победы в конкурсах профмастерства – это стимул учиться, а значит – стимул карьерного и личностного роста», – отметила заместитель директора по управлению персоналом Свердловского филиала Светлана Темина.

В компании «Т Плюс» считают, что значение соревнований по профмастерству трудно переоценить: от уровня подготовки специалистов, обслуживающих энергообъекты, напрямую зависит качество обслуживания потребителей и надежность энергоснабжения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Всеволод Феникс

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