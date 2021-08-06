Более 500 пассажиров в Кольцово 10 часов ждут вылета в Турцию

В Екатеринбурге на 10 часов задержали вылет боинга в Анталью. 535 пассажиров, в том числе 120 детей, с ночи находятся в Кольцово. Предположительно, самолет вылетит в 12:30.

Рейс ZF-9695 авиакомпании Azur Air должен был вылететь в Анталью в 02:55. Сотни туристов прибыли в аэропорт Екатеринбурга еще в полночь, но до сих пор находятся в залах ожидания. Предварительно установлено, что рейс задержан из-за позднего прибытия борта и неблагоприятных метеоусловий. Сейчас на онлайн-табло Кольцово значится время вылета 12:30.

«На рейс зарегистрировано 535 пассажиров, из них 120 детей. Оказание услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами, находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры», – сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажирам должны предоставить горячее питание и питье.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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