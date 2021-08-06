На трассе под Екатеринбургом продают сахар с фур (ФОТО)

На трассе под Екатеринбургом стали продавать сахар с грузовиков. Цена за килограмм – 49 рублей. Грузовики с этим товаром обнаружены на ЕКАДе и Тюменском тракте, передаёт «Новый День».

Напомним, совсем недавно сахар стал исчезать с прилавков магазинов Екатеринбурге. Власти связали это с сезонностью – они предположили, что свердловчане варят слишком много варенья, поэтому продукт и стал временно дефицитным. Однако у многих экспертов иная позиция – они считают, что дефицит сахара связан с государственным регулированием цен на него. Ещё в прошлом году из-за вмешательства в рынок производители стали сокращать объемы, что и отразилось на поставках товара в этом году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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