В Свердловской области от коронавируса привились 40% взрослых жителей

В Свердловской области количество вакцинированных от Covid-19 понемногу приближается к миллиону. Как сообщает региональной оперштаб, первую прививку поставили почти 933 тысячи человек, полностью завершили курс вакцинации более 740 тысяч жителей.

Прививочная кампания на Среднем Урале проходит без сбоев. Каждую неделю впервые прививается от коронавируса порядка 40 тысяч человек. Напомним, власти ставили задачу привить 2,3 миллиона жителей. Именно такое количество необходимо, чтобы выработался коллективный иммунитет. Причем планку в 60% вакцинированных нужно достичь к сентябрю.

На данный момент, исходя из данных оперштаба, в Свердловской области привились чуть более 40% взрослых жителей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

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