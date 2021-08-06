На выходные закроют движение трамваев на Макаровском мосту и ЖБИ

В выходные будет закрыто движение трамваев на двух екатеринбургских улицах – Сыромолотова и Челюскинцев.

Как сообщает ЕМУП «Гортранс», с полуночи 7 августа до 4 часов утра 9 августа будет закрыто движение трамваев по улице Сыромолотова от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях. Это связано с работами по ремонту трамвайных путей на перекрестке Сиреневого бульвара и улицы Сыромолотова.

Кроме того, в связи с реконструкцией Макаровского моста с 21:00 пятницы, 6 августа, до 5 часов утра понедельника, 9 августа, по улице Челюскинцев не будут ходить трамваи от остановки «Челюскинцев» до остановки «Дворец Молодежи». Отметим, что на этом участке расположена остановка «Железнодорожный вокзал».

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

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