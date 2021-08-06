Риск заразиться Covid-19 в продуктовом магазине оказался выше, чем в поликлинике

Специалисты Роспотребнадзора выяснили, на каких поверхностях чаще всего обнаруживается возбудитель Covid-19. Для этого они отбирали пробы сточных вод и смывов с поверхностей в общественных местах и в медицинских учреждениях. Исследования проводятся с 2020 года в лаборатории контроля биологических факторов ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологи в Свердловской области».

Всего за год эксперты отобрали и изучили свыше пяти тысяч проб. Оказалось, что чаще всего вирус оставался на поверхности продукции и пищевой упаковки (1,7% положительных проб). Также небезопасными были поверхности в медорганизациях (1,3%) и в точках розничной торговли (1,1%). В транспорте коронавирус находили намного реже – только 0,6% положительных проб. В сточных водах возбудителя не обнаружено.

«SARS-CoV-2 обнаруживался на дверных ручках при входе в магазины и медучреждения, кнопках лифтов, поручнях эскалаторов, ручках тележек для покупок, больничной мебели, инфоматах, стойках регистрации и так далее. Полученные результаты свидетельствуют о некачественном проведении текущей и профилактической дезинфекции в организациях и общественных местах», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там подчеркнули, что исследования проб носят научный характер, и полученные результаты не несут юридических последствий для организаций. Однако Роспотребнадзор призвал руководителей предприятий усилить контроль за дезинфекцией поверхностей в общественных местах.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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