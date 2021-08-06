В Свердловской области 810 больных Covid-19 находятся в тяжелом состоянии

Число пациентов, которые тяжело переносят Covid-19, в Свердловской области остается высоким.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 810 госпитализированных оценивается как тяжелое, 504 из них находятся в реанимации, в том числе 415 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 7 032. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За минувшие сутки скончались 22 больных, всего – 4 491.

Также за сутки выявлено 524 новых случая заражения коронавирусом , в том числе 125 – в Екатеринбурге. Всего с начала пандемии выявлено 110 537 случаев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 06.08.21

Риск заразиться Covid-19 в продуктовом магазине оказался выше, чем в поликлинике. / Классика на свежем воздухе и фестиваль в честь Исети – Weekend (18+). / На выходные закроют движение трамваев на Макаровском мосту и ЖБИ. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»