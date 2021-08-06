На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение о грозах

В Свердловской области в ближайшие выходные снова будут грозы с ливнями и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение на 7 августа выпустило МЧС.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», – напомнили в ведомстве. О случаях, когда требуется помощь спасателей, жители могут сообщать по телефонам 101 или 112.

В уральском гидрометцентре сообщили, что во время грозы, которая обрушилась на Екатеринбург минувшей ночью, выпало 70 миллиметров осадков, что немного превышает месячную норму августа. В других муниципалитетах дожди были умеренными.

«Вслед уходящему фронту на Урал поступает прохладный воздух с Европейской территории России. В предстоящие выходные дни температура будет ниже, чем в последние жаркие дни на 8-9 градусов. Дожди вероятны лишь на крайнем севере и крайнем востоке Свердловской области, на остальной территории существенных осадков не предполагается. Возвращения жаркой погоды в ближайшие пять-шесть дней ожидать не стоит», – рассказала главный свердловский метеоролог Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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