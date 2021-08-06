На Урале создается сеть кардиоцентров, которая позволит спасать 2,5 тысячи жизней в год

Сегодня губернатор Евгений Куйвашев посетил Нижний Тагил, предварительно анонсировав свою поездку в Instagram, чтобы узнать, что волнует местных жителей. Многие обращения тагильчан касались вопросов здравоохранения, причем не только борьбы с коронавирусом, но и лечения других заболеваний, в частности – сердечно-сосудистых.

«Это – одна из наиболее частных причин смертности, и Свердловская область здесь, к сожалению, не исключение. Моё твердое решение – запретить переводить кардиологические отделения в инфекционные стационары для лечения пациентов с Covid-19. И это требование минздрав строго соблюдает. Конечно, есть случаи, когда человеку с коронавирусом требуется экстренная помощь кардиохирургов. Для этого работает специальное отделение больницы в Верхней Пышме», – сказал Евгений Куйвашев.

Губернатор рассказал, что в рамках региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями до 2024 года из бюджета Свердловской области будет выделено более 1,7 миллиарда рублей. 42 региональных и первичных сосудистых центра будут оснащены современным оборудованием. Кроме того, в регионе создается сеть специализированных центров для лечения больных с хронической сердечной недостаточностью. Уже открыто 13 таких центров, планируется еще восемь. Это позволит сохранять ещё более 2,5 тысячи жизней в год.

Кроме того, в Нижнем Тагиле губернатор подписал соглашение с Уралвагонзаводом. Согласно документу, предприятие обязуется профинансировать капитальный ремонт двух городских школ.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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