В ДТП под Нижним Тагилом погиб человек, трое получили травмы (ФОТО)

Сегодня, 6 августа, утром на 19-м км автодороги Нижний Тагил – Верхняя Салда случилось ДТП, в результате которого один человек погиб, еще трое пострадали.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, водитель автомобиля «Опель», ехавший со стороны села Покровского в сторону Нижнего Тагила, пошел на обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Фольксвагеном». В результате ДТП погибла на месте 51-летняя женщина – пассажирка «Опеля». Водитель автомобиля «Опель», мужчина 1967 г.р., госпитализирован с переломами ног, травмой живота, в шоковом состоянии. Также травмы получили водитель и пассажир «Фольксвагена». У водителя – перелом предплечья и ушиб грудной клетки, у пассажира – переломы ребер, оба госпитализированы.

В каком состоянии были водители, будет установлено только в ходе проведения экспертиз в лечебных учреждениях. По факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена его причина.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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